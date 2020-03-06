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Adıyaman’da bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Adıyaman merkez Haydarefendi Caddesi 2131 sokakta bulunan 5 katlı binanın merdiven boşluğunda çıktı. Merdiven boşluğunda bulunan kağıt parçalarının bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşması ile birlikte dumanları fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

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