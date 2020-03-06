(Görüntülü) Nemrut Dağı'nda yol açma çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na ulaşım sağlamak amacıyla kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan, dünyanın 8'nci harikası 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'nda yoğun kar yağışının ardından yol açma çalışmaları İl Özel İdare ekipleri tarafından aralıksız devam ediyor.

Hava soğukluğunun eksi derecelerde olduğu ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Nemrut Dağı çevresindeki kapanan yolların açılması çalışmasına da devam ediliyor.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman

2020-03-06 17:11:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.