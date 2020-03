Başkan Dağtekin: “Başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Dağtekin mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ülkenin tüm kadınlarına, başta çocuklarını kendilerinden koparan terör örgütleri ve türevlerine karşı, kar kış demeden aylardır destansı bir direniş sergileyen Diyarbakır annelerine, ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm Mehmetçiklerimizin eşleri ve annelerine hayırlar getirmesini temenni etti.

Başkan Dağtekin, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yitirdiklerimiz başta olmak üzere ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınları şükranla yad ederek, Allah'tan rahmet diledi.

Dağtekin açıklamasında, “AK Parti ile birlikte kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolleri artmıştır. 1934'teki kadınların seçme seçilme hakkı alındığı andan itibaren yüzde 4,1'lik meclisteki temsil hakkı, bugün yüzde 14,5 çıkmış vaziyettedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre, 2019'da 589 milletvekili içinde kadın milletvekili sayısı 102, erkek milletvekili sayısı ise 487’dir.

Meclise giren kadın milletvekili oranı 2007'de yüzde 9,1 iken, 2019'da yüzde 17,3'e çıktı. TBMM'de kadın temsili gibi belediye meclislerinde, belediye başkanlıklarında, il genel meclislerinde de kadın temsil oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, kadınlarımızı sadece siyasette perdenin arkasında değil, en ön safta yer verirken karar mekanizmalarında da yer almalarını sağladı” dedi.

Açıklamasının devamında İmam hatiplilere uygulanan katsayı ile başörtülü kızlara uygulanan ayrımcılığı hatırlatan Dağtekin “2002 yılı önce bizzat hemcinsleri tarafından ayrıma tabi tutulan, ikna odaları kurulan bir dönemden herkesin eşit ve özgürce gerek kamuda gerekse özelde çalışabildiği, kamunun her bölümünde, biriminde rahatlıkla görev yapılabilen bir konuma geldik. Bu düzenlemeler bile kadın mücadelesi açısından başlı başına bir devrimdir.

2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken, başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bilhassa kadınların çalışması ve eğitiminin önündeki engellerin kaldırılmasıyla işgücüne katılım oranları giderek arttı. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının ardından birçok düzenleme de hayatımıza girmeye başladı. Bugün yasalarımızda 15 ayrı imkan kadınlar için yer alıyor. Örneğin Adıyaman’da 2019 yılı içerisinde İşKur’a kayıtlı 2 bin 486 hanım kardeşimiz özel sektörde işe yerleştirildi. 2 bin 586 kadın ise Toplum Yararına Programlar kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmiştir. Aynı yıl Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve diğer Aktif İşgücü programlarından faydalandırılan kadın sayısı 5 bin 656’dır. 2019 yılı içerisinde 26 bin 199 kadın işsizin toplam 10 bin 728 kişisi işe yerleştirme ve mesleki eğitimlerden faydalandırılmıştır.

Başta Adıyamanlı kadınlarımız olmak üzere, tüm dünyada ve ülkemizde her türlü şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” İfadelerini kullandı.

