Her yerde aranan kayıp kız bulundu

Adıyaman’da, yaklaşık 1 haftadır kendisinden haber alınamayan genç kız, Gaziantep’te bulundu.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce komşuya gidiyorum diye evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Beyzanur Berfin Yapıcı’nın ailesi durumu polis ekiplerine bildirmişti. Durum üzerine harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kayıp kızın bulunması için çalışma başlatmıştı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep’te bulundu. Burada bulunan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Genç kız daha sonra ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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