Odunluk yangını korkuttu

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Adıyaman’da bir evin yanında bulunan odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Coşkun'a ait tek katlı evin yanında bulunan odunlukta yapılan ekmek ateşi odunlara sıçradı. Odunluktan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangın binaya sıçramadan söndürdü. Yangında odunluk tamamen yandı.

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