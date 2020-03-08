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CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

İHA

CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

CHP 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı

CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz, partililer ve çok sayıda kadın katıldı.
Sabah kahvaltısında kadınlarla bir araya gelen CHP Adıyaman il yönetimi kahvaltı sonrasında kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
Etkinlikte konuşan Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz, “Her 8 Martta hatırlanan ama 9 Martta unutulan biz kadınlar, inadına diyoruz ki kadın dünyadır. Kadın kardeştir, eştir, anadır, insandır, erkek ise insanoğludur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 86 yıl önce seçme ve seçilme hakkını kavuşturduğu kadınlarımız AKP iktidarında yaşamın her alanında ötekileştirilmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisinin kadın örgütü, toplumsal gelişim mücadelesinin kendisidir” dedi.
Daha sonra konuşan İl Başkanı Burak Binzet ise, “Kadın olmak insan olmaktan daha değerli, yada değersiz bir nitelik olmakta değildir. İnsani cins ayrımları arasında bir taraf olmaktır. Kadın olmak doğura bilme yeteneğiyle kazanılan bir özellikte değildir. Bu ilahi hediye kadınlar için bir lütuftur. Doğurmak bir kadını anne yapmaz, annelik vasıfları insani vasıflardır. Bunun için doğurmak bile şart değildir. Kadın olmak insan olmanın gerektiği gibi bütün dünyayı şefkatle, merhametle kucaklamak, korumak, üretmek ve yaşamak çabası içerisinde olmaktır. Kadın olmak güçsüzlük, zayıflık yetersiz olmak değildir. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise konuşmasında, “ Hak, hukuk ve emek adına bugüne kadar mücadele eden ve bu mücadelede yaşamlarını yitiren bütün dünya kadınlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Onlar bizlerin yolunu aydınlattılar. Bundan sonra da onların açmış olduğu bu yolda bizlerde hepimiz tek yürek olup kadınlarımızın, insanlarımızın, çocuklarımızın çok güzel yaşaya bilecekleri bir dünya için mücadele edeceğiz. Bizler buradan onun sözünü veriyoruz. Türkiye’de kadın olmak, insan olmak ve emekçi olmak çok zor, hepimizin bu zorluklar karşısında direncimizi ve direnç kat sayımızı artırmamız gerekiyor. CHP’de kadın olmak bir başka anlamlı, bir başka güzel çünkü Cumhuriyet Halk Partisinin kadınları, cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir çok Avrupa ülkesinde kadınlara haklar verilmezken cumhuriyeti kurduktan sonra ilk olarak cumhuriyetin gelişe bilmesi için, büyüye bilmesi için kadınlara seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere eşit yurttaş olmaları için bir sürü devrim yapmıştır. Kadın sosyal yaşamda hak ettiği yere gelmiştir. Şimdi cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadınlarımız çeşitli alanlarda çok bedeller ödediler. Siyasette, ekonomide, sosyal yaşam anlamında beden ödediler bugünde bedel ödemeye devam ediyorlar. Her gün kadın cinayetleri, kadın istismarları ve benzeri konularla maalesef kadınlarımız Türkiye’nin dört bir yanından katlediliyor. Hükumet, devlet bizi yönetenler bugüne kadar kadınlarımızın özellikle toplumsal yaşamda hak ettiği yere gelebilmesi için ciddi adımlar atamadılar. Gün geçtikçe Türkiye özellikle kadınlar için, çocuklar için şartları zorlaşan bir ülke haline geliyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanlığımızın liderliğinde kadının toplumsal alanda gücüne inanan, kadının eşit yurttaş olması gerektiğine inanan ve kadının aydınlık olarak kabul eden çağdaş cumhuriyetin temel unsuru olarak kadınları gördüğümüz için dünyada bütün kadınların özgürleşmesi için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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