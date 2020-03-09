Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik uygulamaları devam ediyor.

Uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarına hız kesmeden devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamaların yanı sıra, şehrin giriş ve çıkış güzergahlarında da çalışmalar gerçekleştiriyor. Narkotik ekipleri, şüpheli gördükleri araçları tek tek durdurarak didik didik arıyor. Şüpheli araçlar aranırken aynı zamanda araç içerisinde bulunan kişilerinde kimlik kontrolleri yapılıyor. Uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan bir kişi bile kalmayana kadar çalışmaların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.