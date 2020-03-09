NARKO rehber seminerleri devam ediyor

Teslim olan örgüt mensubu tedavi gördüğü hastanede babasıyla bir araya geldi

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Tubim Büro Amirliği tarafından uyuşturucuyla mücadele seminerleri devam ediyor.

Tubim Büro Amirliği ekipleri tarafından, Emir Sultan Camii Kur'an Kursu kursiyerleri, Narlikuyu Kur'an Kursu kursiyerleri, Yeni Mahalle Tevhit Kur'an Kursu kursiyerleri, Önceller Kur'an Kursu kursiyerleri,

Hacı Şerif Kur'an Kursu kursiyerleri, Ebubekir Sıddık Kur'an Kursu kursiyerleri, Haznevi Kur'an Kursu kursiyerleri, Hacı Mehmet İnan Kur'an Kursu kursiyerleri, Alitaşı Kur'an Kursu kursiyerleri, Eskisaray Kur'an Kursu kursiyerleri, Besni Sosyal Hizmet Müdürlüğü çalışanları da olmak üzere toplam 650 kişiye seminer verildi. Seminerlerde uyuşturucuyla mücadelede yapılması gerekenler, bağımlıların durumları, uyuşturucuya kişilerin nasıl düştüğü gibi konular aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.