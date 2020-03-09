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Adıyaman Belediyespor hükmen galip

İHA

İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde ağırladığı ve ilk yarısını 20 önde tamamladığı İzmir Karşıyaka Belediyespor maçını, rakip takımın ikinci yarıda sahaya çıkmamasından dolayı rakibini hükmen 30 yendi.

Adıyaman Belediyespor hükmen galip

İşitme Engelliler Süper Ligi’nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde ağırladığı ve ilk yarısını 20 önde tamamladığı İzmir Karşıyaka Belediyespor maçını, rakip takımın ikinci yarıda sahaya çıkmamasından dolayı rakibini hükmen 30 yendi.
İşitme Engelliler Süper Ligi’nin güçlü ekiplerinden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, kendi evinde karşılaştığı ve İşitme Engelliler Türkiye Milli Takım antrenörlerinin de izlediği maçta rakibi İzmir Karşıya Belediye Spor Kulübünü mağlup etmesini bildi.
Maçın ilk yarısını 20 önde tamamlarken, rakip takımın ikinci yarıda sahaya çıkmamasından dolayı maçı hakem kararıyla hükmen 30 galip tamamlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı yoluna kayıpsız devam etti.
Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü yöneticileri, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyleyerek, alınan galibiyeti kendilerine her zaman destek veren taraftarlarına ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a hediye ettiklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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