Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 99 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 99 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, otomobilde bulunan M.Ö., T.A., B.U. ve H.B.T., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Ahmet KORKMAZ

2020-03-09 19:35:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.