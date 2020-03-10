Kahta’da "Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım" projesi

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Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, “Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım ”projesi kapsamında hasta ve evden çıkamayan engelliler için evde tıraş hizmetini başlattı.

Kahta Belediyesi tarafından yeni başlatılan projeyle, evlerinden çıkamayan insanların mağdur edilmemesi hedefleniyor. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından yürüttüğümüz “Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım" projesi kapsamında eve bağımlı, yatalak hasta ve engelli vatandaşlarımızın evine giderek ücretsiz saç ve sakal tıraşı hizmeti veriyoruz. Evlerinden çıkamayan insanlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Hayatı, engelli bireyler ile paylaşmak hayatı onlarla birlikte yaşamak için engel yok. Bütün engeller tek tek aşılır. Yeter ki yüreklerde engel olmasın” Profesyonel ekibimiz gelen talepler doğrultusunda evde tıraş hizmetini sürdürecek” diye konuştu.

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