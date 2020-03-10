Adıyaman’da uyuşturucu hap ele geçirildi

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir kişinin üzerinden 99 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan M.Ö. isimli şahsın üzerinden 99 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

M.Ö.’nün yanı sıra araçta bulunan T.A., B.U. ve H.B.T. isimli şahıslar gözaltına alınarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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