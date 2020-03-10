Diyanet-Sen Başkanı Çil’den RTÜK’e çağrı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Diyanet-Sen Başkanı Çil’den RTÜK’e çağrı

İHA

DiyanetSen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, televizyon dizi ve programlarında imamların cübbe ve sarığının bazı kötü örneklere malzeme edildiğini belirterek, RTÜK'e çağrıda bulundu.

Diyanet-Sen Başkanı Çil’den RTÜK’e çağrı

DiyanetSen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, televizyon dizi ve programlarında imamların cübbe ve sarığının bazı kötü örneklere malzeme edildiğini belirterek, RTÜK’e çağrıda bulundu.
Yalanlarını ört bas etmek isteyen, hovarda tiplerin imam kılığına girmesini sert bir dille eleştiren Emin Çil, “Sarığımızı cübbemizi rahat bırakın, sözde esprilerinizi yalanlarınızı maskelemek için cübbemizi sarığımızı kullanmayın” dedi.
Emin Çil, “Toplumda özel bir saygınlığı gerektiren imamlık gibi bir makamın espri amaçlı da olsa yalancı, hovarda tipler tarafından kullanılıyor olması ve imamlık gibi son derece hassas peygamber mesleğinin birkaç davranış modeli ile idare edilebilecek bir meslek olarak gösterilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Senaryo gereği birçok meslek rol icabı oynayabilecekken imamlığın seçilmesini de tesadüfi görmüyoruz. İmamlık mesleğin ötesinde bir duruş meselesidir ve halkımız bu duruşu gayet iyi bilmektedir. Dizilerin ve tv programlarının özellikle çocukların ve gençlerin karakterindeki etkileri bilinen bir gerçektir. Onlara olumlu örnek alabilecekleri karakterler sunma yerine yalan söylemeyi normal sayan, insanları aldatan, gayri ahlaki ilişkiler içinde yaşayan modeller sunmak kendi ellerimizle geleceğimizi karartmaktır. RTÜK’ü bu tür dizi ve programlar konusunda gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Medyanın yıllarca Müslümanlar ve onların önderi konumundaki imamlar konusunda olumsuz bir imaj oluşturmak için elinden geleni yaptığına dikkati çeken Emin Çil, “Maalesef bu olumsuz durum son yıllarda biraz düzelme gösterse de zaman zaman format değiştirerek yine karşımıza çıkmaktadır. Kalabalık kitlelere hitap eden tv kanallarının bu konuda çok daha seçici ve bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Televizyon yapımcılarını daha sağduyulu olmaya özellikle büyük bir kısmı Müslüman olan ülkemizde dini değerlerimizi dindar halkımızı rencide edici bu tür yapımlar konusunda dikkatli ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da anne vahşeti 1 günlük bebeğini öldürüp çöpe attı
YEREL HABERLER Adıyaman’da anne vahşeti 1 günlük bebeğini öldürüp ...
Adıyaman’da uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucu hap ele geçirildi
Kahta’da "Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım" projesi
YEREL HABERLER Kahta’da "Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım" ...
(Görüntülü) İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz
İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz
YEREL HABERLER İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz
İdlib gazisi: “Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız” Kesilen kurbanın kanı alnına sürülen İdlib gazisi Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal'a baba ocağında duygulandıran bir karşılama yapıldı
YEREL HABERLER İdlib gazisi: “Yaralanacağız, şehit olacağız ama ...
Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Koruyucu aile sayısı üç kat arttı
YEREL HABERLER Koruyucu aile sayısı üç kat arttı
Belediyeden kadınlar günü programı
YEREL HABERLER Belediyeden kadınlar günü programı
Adıyaman Belediyespor hükmen galip
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyespor hükmen galip
Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına ...
Adıyaman’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Adıyaman’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
NARKO rehber seminerleri devam ediyor
YEREL HABERLER NARKO rehber seminerleri devam ediyor
Kaymakam Doğan’dan TSK’ya 100 bin TL destek veren esnafa ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Doğan’dan TSK’ya 100 bin TL destek veren ...
Nemrut Dağı yolu açıldı
YEREL HABERLER Nemrut Dağı yolu açıldı
Kaymakam İmamoğlu yatırımcılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam İmamoğlu yatırımcılarla bir araya geldi
Meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi
YEREL HABERLER Meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi
Narkotik uygulamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Narkotik uygulamaları devam ediyor
Muhtarlardan müdür Dağ’a tam destek
YEREL HABERLER Muhtarlardan müdür Dağ’a tam destek
Adıyaman’da ilginç yumurta Armut şeklindeki yumurta görenleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Adıyaman’da ilginç yumurta Armut şeklindeki yumurta ...
Atız'dan Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Atız'dan Kadınlar Günü mesajı
Turanlı'dan kadınlara karanfil
YEREL HABERLER Turanlı'dan kadınlara karanfil
Cumhurbaşkanına olan sevgisini Başkan Dağtekin’e anlattı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanına olan sevgisini Başkan Dağtekin’e ...
Kılınç Kahtalı öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Kılınç Kahtalı öğrencilerle buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X