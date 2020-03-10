Adıyaman’da 11. Bölge ASKOM toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman’da 11. Bölge ASKOM toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Adıyaman’da 11. Bölge ASKOM toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman’da 11. Bölge ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi) toplantısı gerçekleştirildi.
Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illerinin içinde bulunduğu 11. Bölge ASKOM toplantısında acil durumlarda iller arasındaki hasta sevkleri, koordinasyon, afet durumunda UMKE’nin çalışması ele alındı.
Adıyaman Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Salonunda gerçekleşen toplantıda 11. Bölgeye bağlı illerin acil sağlık hizmetleri ile yetkililer sunum yaptı.
Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman’ın acil sağlık hizmetleriyle ilgili verilerini paylaşarak, toplantının çok verimli geçtiğini dile getirdi.
Müdür Öz, “Acil durumlarda iller arası sevkler, sevklerin uygun koşullarda yapılması, sevk eden doktorun ve sevk ettiği doktor ile irtibata geçmesi, sevklerin sadece ihtiyaç dahilinde koordinasyon içerisinde halledilmesi gibi konular toplantıda konuşuldu. İllerin koordineli çalışmasının sağlanması, hem kendi vatandaşlarımızın hem de mültecilerin sağlık hizmetlerini nitelikli kaliteli, yaygın, ulaşılabilir olması için görüşler dile getirildi. Ayrıca varsa sorunlara çözümler bulunması noktasında fikir alış verişinde bulunuldu. Tüm iller istasyonların acil durum istasyonu, ambulans durumu, 112’lere gelen çağrılar, asıl ve asılsız çağrı, ambulansların vakaya ulaşım hızları ve oranları, UMKE çalışmaları ile ilgili verileri paylaştı” diye konuştu.
Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz başkanlığında toplantıya, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı ve beraberindeki acil sağlık hizmetleri başkan ve başkan yardımcıları, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz ve beraberindeki acil sağlık hizmetleri başkan ve başkan yardımcıları, Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık ve beraberindeki sağlık hizmetleri başkan ve başkan yardımcıları, Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Erkal Çetin katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan ...
Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına ...
14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman’da anne vahşeti 1 günlük bebeğini öldürüp çöpe attı
YEREL HABERLER Adıyaman’da anne vahşeti 1 günlük bebeğini öldürüp ...
Diyanet-Sen Başkanı Çil’den RTÜK’e çağrı
YEREL HABERLER Diyanet-Sen Başkanı Çil’den RTÜK’e çağrı
Adıyaman’da uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da uyuşturucu hap ele geçirildi
Kahta’da "Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım" projesi
YEREL HABERLER Kahta’da "Engelleri Aşalım, Hayatı Paylaşalım" ...
(Görüntülü) İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz
YEREL HABERLER (Görüntülü) İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz
İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz
YEREL HABERLER İdlib gazisi Topal: Biz Osmanlı torunuyuz
İdlib gazisi: “Yaralanacağız, şehit olacağız ama yıkılmayacağız” Kesilen kurbanın kanı alnına sürülen İdlib gazisi Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal'a baba ocağında duygulandıran bir karşılama yapıldı
YEREL HABERLER İdlib gazisi: “Yaralanacağız, şehit olacağız ama ...
Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Koruyucu aile sayısı üç kat arttı
YEREL HABERLER Koruyucu aile sayısı üç kat arttı
Belediyeden kadınlar günü programı
YEREL HABERLER Belediyeden kadınlar günü programı
Adıyaman Belediyespor hükmen galip
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyespor hükmen galip
Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, il genel meclisi mart ayı toplantısına ...
Adıyaman’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Adıyaman’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
NARKO rehber seminerleri devam ediyor
YEREL HABERLER NARKO rehber seminerleri devam ediyor
Kaymakam Doğan’dan TSK’ya 100 bin TL destek veren esnafa ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Doğan’dan TSK’ya 100 bin TL destek veren ...
Nemrut Dağı yolu açıldı
YEREL HABERLER Nemrut Dağı yolu açıldı
Kaymakam İmamoğlu yatırımcılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam İmamoğlu yatırımcılarla bir araya geldi
Meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi
YEREL HABERLER Meyve yetiştiriciliği ve budama eğitimi
Narkotik uygulamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Narkotik uygulamaları devam ediyor
Muhtarlardan müdür Dağ’a tam destek
YEREL HABERLER Muhtarlardan müdür Dağ’a tam destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X