‘Benim oyun sandığım’ Projesi inceledi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, ‘Benim Oyun Sandığım’ projesi kapsamında okul öncesi eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 pilot ilde okul öncesi eğitimi alamayan çocuklara ev ortamında ulaşmayı hedeflediği oyun sandıkları ve takvimler eğitim öğretim yılının başında öğrencilere ulaştırılmıştı.

Sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yapboz ve hikaye gibi oyun ve eğitim setlerinin okul öncesi öğrencilere ulaştırıldığı pilot uygulama Adıyaman’da Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Projenin eokul sistemi üzerinden takip edilebileceğini kaydeden ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, “Oyun sandığımızda kuklalar, yapboz, bloklar, sayı çubuğu ve hikaye setleri gibi yaklaşık 25 eğitim materyali bulunuyor. Bunun yanı sıra aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirecek, çocukları ile iletişimi ve bağını destekleyecek mesajlar, çocukların gelişimine katkı sunacak etkinlikler ve pratik bilgilerin yer aldığı erken çocukluk eğitimi takvimi bulunuyor.

4 kişiden oluşan komisyon üyelerimizin yaptığı anket çalışmaları ve ev ziyaretlerinde projeden memnuniyetin yüksek oranlarda olduğu gözlemlendi. Değerlendirme aşamasında olan projeyle öğrencilerin istenmeyen davranışlarda belirgin azalmaların olduğu gözlemlendi. Komisyon üyelerimiz projeye dahil olan öğrencilerimiz ve aileleriyle çeşitli anketler gerçekleştirerek bu sonuçları Milli Eğitim Bakanlığımıza gönderiyor” diye konuştu.

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