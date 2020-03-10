SMA hastası Firdevs'in oyun parkı hayali gerçek oldu



Mahir ALAN/ ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN'da, hastalığı nedeniyle oyun parkına gidemeyen SMA hastası Firdevs Koparal´in hayalini Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gerçekleştirerek evin çatı katına oyun alanı kuruldu.

Mehmet ve Fatma Koparal çifti, SMA hastası 8 yaşındaki kızları Firdevs'in, hastalığı nedeniyle parka gidememesi şikayetini Belediye Başkanı Süleyman Kılınç´a iletti. Başkan Kılınç´ın talimatıyla Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından küçük kızın evinin çatısına oyun gurubu kuruldu.

Kızının diğer çocuklar gibi hayalinin parka gitmek olduğunu ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç´ın talimatıyla evin çatı katına oyun alanı kurulduğunu belirten baba Mehmet Koparal, "Firdevs öbür çocuklar gibi oyun parkına gitmek istedi. Götüremediğimiz için belediye başkanımıza başvurduk. Allah razı olsun bizleri kırmadan hemen gelip yer incelemesi yaparak kendisine bir salıncak kurdu. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Havalar da düzeliyor yazın genelde akşam üstü güneş olmadığı zaman Firdevs çatıya çöküp oynayabilecek. Onun mutluluğu hepimizin mutluluğu, sevindiği zaman biz de seviniyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-03-10 18:38:05



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