Vali Aykut Pekmez’den İdlib gazisine ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Hatay’daki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman’a getirilen Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal’ı Besni ilçesi Çat Mahallesindeki baba evinde ziyaret etti.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından dün akşam memleketi Adıyaman’a getirildi.

Vali Aykut Pekmez’e ziyaretinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.

Vali Aykut Pekmez, 27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirdiği hain hava saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal ve ailesiyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

Vali Aykut Pekmez, “Sınırlarımızın güvenliği ile vatanımızın ve milletimizin bekasını sağlamak amacıyla Suriye’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen hain hava saldırısında şehadete erişen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. İdlib’de sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve insanların güven içerisinde yaşamasını temin edip zulme uğramalarını önlemek için vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Allah ordumuzu düşmanlarımıza karşı muzaffer eylesin. Bugün buralardaysak, Türkiye Cumhuriyetinde bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, minarelerimizde ezanlarımız okunuyorsa, önce Cenabı Allah’ın izniyle sonra şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Ülkemizin birliği ve dirliği için mücadele verirken şehit olan güvenlik güçlerimize tekrar Allah’tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar diliyor, yaralanan Yasin kardeşimize ve bütün Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal ve ailesine bir isteği olup olmadığını soran Vali Pekmez, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve herhangi bir ihtiyaç durumunda kendisine her an ulaşılabileceklerini söyledi.

İdlib Gazisi Yasin Topal ve ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

