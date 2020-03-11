Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Adıyaman´da tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, Ö.K., A.S.Ş. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-03-11 10:34:37



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