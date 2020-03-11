Adıyaman’da e-ihracat buluşması gerçekleşecek

Uluslararası sınır ötesi eticaret (eihracat) platformu WORLDEF’in düzenlediği eihracat konferansı 17 Mart tahinde Adıyaman’da düzenlenecek.

Eihracat uzmanları, Güneydoğu Anadolu iş çevreleri ile Adıyaman’da 17 Mart’ta düzenlenecek “İpekyolu Eİhracat Konferansı 2020”de buluşacak. Anadolu’da eihracat farkındalığını artırmak amacıyla eihracat profesyonelleri Adıyaman’da konferans verecek. İpekyolu Eİhracat Konferansı 2020, Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren firmalara eihracat konusunda ilham verecek. Bölgeden sınır ötesi eticaret ya da eihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalar başta olmak üzere bölgenin iş çevrelerine odaklanan İpekyolu Eİhracat Konferansı’nda eihracat enine boyuna ele alınacak. Eihracat profesyonelleri, tecrübelerini bölgenin iş çevreleri ile paylaşacak.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen konferansı 17 Mart 2020 Salı günü 09:3017:00 saatleri arasında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek konferansa protokol ve iş çevrelerinden çok sayıda kişinin katılması bekleniyor. Konferansa, WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz’da katılacak.

Konferansta bölgenin üreticilerine, şirket yöneticilerine, eticaret ve eihracat yapan ya da yapmak isteyenlere stratejik bilgiler verilecek. Türkiye’nin önde gelen eticaret ve eihracat firmalarının uzmanları, eihracat ekosistemindeki yeni uygulamalar, pratik çözümler ve eihracat devlet teşvikleri gibi konularda sunum yapacak. Konferansta ele alınacak.

Konferansın sonunda ünlü markaların eticaret temsilcilerinin tecrübelerini paylaşacağı “eihracatta başarı hikayeleri” başlıklı bir de panel yer alacak. Ücretsiz konferansa ön kayıt yaptırılması gerekiyor.

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