Adıyaman´da drone ile trafik denetimi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da Trafik Şube Müdürlüğü tarafından trafik kazalarını önleme planı kapsamında drone ile denetim gerçekleştirildi.

Adıyaman-Kahta karayolunun 5´nci kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile denetim yapıldı. Ekipler, denetim sırasında sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücüler ise denetimlerden memnun oldukları ifade etti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-03-11 16:20:38



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