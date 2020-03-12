Aşçılara lezzetin püf noktaları anlatıldı

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Adıyaman’ın Kahta ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen aşçılık kursu büyük ilgi veriliyor.

Çeşitli yöresel yemekler, meze ve tatlıların öğretildiği aşçılık kursunda, lezzetin püf noktaları da kursiyerlere anlatılıyor.

Yaklaşık 450 saat eğitim alan kursiyerler 5 buçuk ay süren kurs sonunda kurs bitirme belgelerine sahip oluyor. Kurs bitirme belgelerine sahip olan kursiyerler çeşitli kurumlarda işe girebilme veya iş yerlerinde iş yapma yeterliliğine hak kazanıyor

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