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Kahta’da tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmaları

İHA

Kahta’da tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmaları

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde koronavirüsüne karşı önlemler kapsamında tüm kurum ve okullarda dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.
Alınan önlemler nedeniyle açıklamada bulunan ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı başlattığı hijyen çalışması kapsamında ilçe genelindeki tüm okulların dezenfekte çalışmalarına başlandığını söyledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “Okullarımızda yeni tip korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarına başladık. Personellerimiz, gerekli çalışmaları öğrencilerimizin sağlığı açısından mesai saatleri dışında yapmaktadır. Okul idarecilerimiz ve personellerimiz, ilçe sağlık müdürlüğü ve ilçe halk sağlığı müdürlüğü ekiplerinden gerekli çalışmaların nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirildi.
Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula göndermesi için eğitim camiası olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Bunun yanında öğrencilerimize mikrop ve virüslere karşı etkili el yıkama alışkanlığın kazandırılması konusunda gerekli eğitimleri veriyoruz” diye konuştu.

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