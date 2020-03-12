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Traktörün altında kalan veteriner hekim, hayatını kaybetti

DHA

Traktörün altında kalan veteriner hekim, hayatını kaybetti


Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlasını sürerken kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu altında kalan sürücü veteriner hekim Mehmet Keleş (49) hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra, Besni'ye bağlı Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. Veteriner hekim Mehmet Keleş yönetimindeki 02 AAN 605 plakalı traktör, tarlasını sürdüğü sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Keleş, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tarlaya gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Keleş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Keleş'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayı duyan Keleş'in yakınları da hastanede gözyaşlarına boğuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2020-03-12 19:53:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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