Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı ertelendi

Adıyaman’da 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Medya Trend Fuar ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, Ticaret Bakanlığının aldığı kararın ardından Adıyaman’da 15 Nisan tarihinde yapılması planlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının 2327 Eylül tarihine ertelendiğini açıkladı.

Mustafa Gül, “01 05 Nisan 2020 tarihleri arasında bu yıl 5’incisini düzenleyeceğimiz Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarımız ile ilgili Türkiye de ilk korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Türkiye’de 16 Mart 01 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan ulusal ve uluslararası fuarlar 01 Mayıs’tan sonraki tarihlere ertelendi.

Bizler de ilgili fuarlarımızı bütün firmalarımızın katılacağı şekilde, daha güçlü, daha geniş kapsamlı bir şekilde çalışmalarımızı kaldığı yerden devam edecek. 2327 Eylül 2020 tarihleri arasına revize etmiş bulunmaktayız. Ülkemizin bu virüs vakasından en hızlı şekilde kurtulmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.