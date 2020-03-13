(Görüntülü) Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI
Adıyaman'da, F.U. adlı kadının öldürüp, çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmalarına, yağmur nedeniyle verilen aradan sonra tekrar başlandı. Yağışın durmasıyla polis gözetiminde belediyenin temizlik görevlisi 40 kişilik ekip, şehir çöplüğünde arama çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman
2020-03-13 17:03:31
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