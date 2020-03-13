Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İHA

Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Ali Rıza Boz idaresindeki 51 HF 752 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde sürücüsü Ali Rıza Boz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük ...
Milletvekili Tutdere, afetzedelerin mağduriyetini meclise taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, afetzedelerin mağduriyetini ...
Başkan Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
(Görüntülü) Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük ...
Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor (2)
YEREL HABERLER Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek ...
Annesi tarafından öldürülen bebeğin cesedi aranıyor Çöp alanı didik didik arandı
YEREL HABERLER Annesi tarafından öldürülen bebeğin cesedi ...
(Görüntülü) Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 3'üncü gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama ...
Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı ertelendi
YEREL HABERLER Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı ertelendi
Vali Pekmez 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Vali Pekmez 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 3'üncü gün
YEREL HABERLER Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında ...
Gölbaşı ilçesinde okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde okullar dezenfekte ediliyor
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Dalgıçlar kayıp engelli şahsı nehirde arıyor Üç günden beri aranan engelli şahsı bulmak için dalgıç ekipleri arama yapıyor
YEREL HABERLER Dalgıçlar kayıp engelli şahsı nehirde arıyor Üç ...
(Görüntülü) Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan engelli yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ...
Babasını öldüren genç kız tutuklandı
YEREL HABERLER Babasını öldüren genç kız tutuklandı
Traktörün altında kalan veteriner hekim, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan veteriner hekim, hayatını ...
Traktör altında kalan veteriner hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktör altında kalan veteriner hayatını kaybetti
Kahta’da toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kahta’da toplu kullanım alanları dezenfekte ediliyor
(Görüntülü) Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli aranıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Adıyaman'da 2 gündür kayıp engelli ...
(Görüntülü) ADIYAMAN Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN Babasını öldüren Dilan, ...
Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı
Milletvekili Fırat’ın 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 99. Yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat’ın 12 Mart İstiklal Marşı'nın ...
Öğrencilere korona virüsü, temizlik ve hijyen semineri verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere korona virüsü, temizlik ve hijyen ...
Samsat'ta İstiklal Marşının kabulünün 99. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Samsat'ta İstiklal Marşının kabulünün 99. yılı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X