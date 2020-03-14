Adıyaman'da, kayıp engelliyi arama çalışmalarında 4'üncü gün



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürdü. Dalgıç polisler, Göksu Çayı'nda arama yaptı.

Merkeze bağlı Akhisar köyündeki 4 gün önce evinden ayrılan, konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alınamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyün çevresinde arama başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda Taceddin Taşdak'ın son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine dalgıç polisler tarafından suda da arama çalışması başlatıldı.

Şu ana kadar Taceddin Taşdak'a ait herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-03-14 10:51:57



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