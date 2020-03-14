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Adıyaman’da ki okulların TÜBİTAK başarısı

İHA

Malatya'da yapılan TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Adıyaman'da ki okullar büyük başarı elde etti.

Adıyaman’da ki okulların TÜBİTAK başarısı

Malatya’da yapılan TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılan Adıyaman’da ki okullar büyük başarı elde etti.
TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Malatya Bölge Sergisi'ne katılan Adıyaman’da okullardan 108 projeden 18’i sergiye davet edildi. Sergiye davet edilen 18 projeden 3 okul birincilik, 4 okulumuz ikincilik ve 3 okul ise üçüncülük elde etti.
Okulların bu başarısı Adıyaman eğitim camiası tarafından takdirle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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