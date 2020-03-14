Okey taşlarında ‘korona’ temizliği Çamaşır suyunda yıkanan okey taşları müşterilere hijyenik olarak ulaştırılıyor

Adıyaman’da kahvehaneler korona virüsüne karşı okey taşları çamaşır suyuyla yıkanıp, müşterilerine öyle veriyor.

Korona virüsünün ülkemizde de görülmesiyle birlikte toplu yaşam alanlarından birisi olan kahvehanelerde temizlik ve hijyen ön plana çıktı. Uzmanların toplu yaşam alanlarından vatandaşların uzak durmasını istemiş üzerine Adıyaman’da ki kahvehane işletmecilerinden bazıları temizlik ve hijyen konusuna daha fazla önem vermeye başladı.

Özellikle okey taşlarına temasın fazla olması nedeniyle kahvehaneler 34 günde bir yıkadıkları taşları günlük çamaşır suyuyla yıkamaya başladı. Okey taşları yıkandıktan sonra kurutulup daha sonra müşterilerin kullanımına sunuluyor. Kahvehaneler bunun yanında gelen müşterilere kolonya tutarak, tuvaletlerde bulunan havluları tek kullanımlık kağıt havluya çevirdi.

Kahvehane işletmecisi Kazım Aydın, “Korona virüsü çıktıktan sonra kahvehanemiz üç günde bir dezenfekte edilirken her gün dezenfekte edilmeye başladı. Kahvehanemizde 45 takım okey takımı var. Buna 2530 tane daha ilave yaptık. Her gece okey takımlarımızı yıkıyor, dezenfekte ediyoruz. Ertesi gün müşterilerimize hazır hale getiriyoruz. Takozlarımızı özel aldığımız ilaç sayesinde dezenfekte edip raflara kaldırıyoruz. Müşterilerimize ekstra kolonya ikram ediyoruz. Lavabolarda kullandığımız havluları kaldırdık, günlük kullanılabilir peçeteler indirdik” dedi.

Kahvehane müşterileri de yapılan bu uygulamadan oldukça memnun oldukları gözlendi.

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