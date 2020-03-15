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Asansörde mahsur kalan genç kurtarıldı

İHA

Adıyaman'da, bindiği asansörde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Asansörde mahsur kalan genç kurtarıldı

Adıyaman’da, bindiği asansörde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katında asansöre binen Miraç Aslan (25), bindiği asansör arıza yapınca mahsur kaldı. Asansörden çıkamayan Aslan’ı fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Miraç Aslan’ı, mahsur kaldığı asansörden çıkararak kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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