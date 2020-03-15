Adıyaman'da yoğun sis

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Adıyaman’da, sabahın erken saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabahın erken saatlerinde başlayıp kısa sürede Adıyaman’ı etkisi altına alınan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü. Sis nedeniyle sabah saatlerinde işe giden bir çok araç sürücüsü görüş mesafesinden dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı. Birkaç saat boyunca etkili olan sis daha sonra çözülmeye başladı.

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