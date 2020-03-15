Nesli tükenmekte olan kuş Adıyaman'da görüldü

Adıyaman’da vatandaşlar tarafından bir sitenin bahçesinde bulunan kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğu anlaşıldı.

Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında bir sitenin bahçesinde bir kuş olduğunu fark eden site görevlisi Yaşar Okçu, kuşa yaklaşarak biraz inceledi. Kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu (Indian pond heron) olduğunu öğrenen Okçu, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü arayarak durumu bildirdi. Uzun gagası ve devetüyü rengiyle dikkat çeken kuş için harekete geçen ekipler, belirtilen adrese gelerek kuşu site görevlisinden teslim aldı. Sağ kanadından yaralı olan ve saldırgan hareketlerde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu, ekipler tarafından getirilen kafese konuldu. Nesli tükenmekte olan kuş, tedavi edilmek üzere Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.

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