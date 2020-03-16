CHP heyeti Adıyamanlı tütüncülerle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ile beraberindeki il yönetimi, Adıyamanlı tütüncülerle bir araya geldi.

Tütüncülerle sabahın erken saatlerinde Tütüncüler Pazarında bir araya gelen Başkan Burak Binzet ile CHP il yönetimi, tütüncülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de üretilen 80 bin ton tütünün 12 bin tonunun Adıyaman’da üretildiğini vurgulayan Başkan Burak Binzet, “Yıllardan beri dile getirdiğimiz, ilimizin temel geçim kaynaklarından tütünle ilgili kritik bir süreç yaşıyoruz. Son bir ayda Malatya, Kırıkkale, Bolu, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Çanakkale, Ulukışla, Adana, Mersin ve en son GaziantepAraban’da yakalanan tütünlerle birlikte yaklaşık 30 ton tütüne el konularak sahiplerine de milyonları aşan para cezaları yazılmıştır.

81 ilde sarmalık kıyılmış tütün satan işyerlerine baskınlar artmakta, tütünlerine el konularak sahiplerine yüksek para cezaları yazılmaktadır. 4733 sayılı yasaya dayalı olarak kurulması öngörülen tütün kooperatiflerine ilişkin yönetmelik yönerge gibi mevzuat henüz çıkarılamamıştır. Kooperatif kurmak isteyen üreticilerin nasıl kuracağı belirsizdir. Yeni sezon üretim için hazırlıkların yapıldığı bu günlerde, tütünlere ilişkin baskılar artmıştır.

Türkiye’de üretilen 80 bin ton tütünün yaklaşık 12 bin tonu Adıyaman’da üretilmektedir. Adıyaman tütünü dışında yakalanan, el konulan, ceza yazılan tütün yoktur. Yakalanan tütün, ceza yazılan tütün şark tütünü ya da oryantal tütün olarak bilinen en kaliteli sarmalık tütündür.

Ekmeğini tütünden kazanan Adıyaman halkı geleceğinden endişelidir. Adıyaman halkı için en büyük afet tütünün kaldırılmasıdır. Tütün üreticisi üzerindeki baskı ve tedirginliğin giderilmesi için hükumetten talebimiz şudur, yürürlükteki yasada öngörülen hapis cezası ivedi olarak ertelensin.

Tütün kooperatiflerinin kuruluşuna ilişkin yönetmelik bir an önce çıkarılsın. Üreticiyi mağdur etmeyecek bir vergi oranı uygulansın. Adıyamanlı tütününü üreterek vergisini ödeyerek ekmeğini kazanmak istiyor. Adıyaman halkı yetkililerden en kısa zamanda açıklama bekliyor. Yeni sezon tütünlerinin ekiminin yapıldığı bu günlerde üreticimizin emeği boşa gitmemelidir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman tütün üreticimizin yanındayız. Tütün emekçisinin alın teri kaçak sayılamaz” diye konuştu.

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