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Tartıştığı kişinin motosikletini yaktı

İHA

Adıyaman'da, bir kişi tartışmış olduğu kişiyi darp ettikten sonra motosikletini ateşe vererek yaktı.

Tartıştığı kişinin motosikletini yaktı

Adıyaman’da, bir kişi tartışmış olduğu kişiyi darp ettikten sonra motosikletini ateşe vererek yaktı.
Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesinde A.C., isimli kişi ile A.I., isimli kişi arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.I., isimli kişi A.C'yi darp etti. A.C.'yi darp eden A.I., daha sonra A.C'ye ait motosikleti ateşe vererek yaktı. Alev alan motosiklet çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucunda söndürüldü. Olay sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, A.C. ve A.I'yı, polis aracına bindirerek polis merkezine götürdü.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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