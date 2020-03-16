Protokol eşlerinden engelli çocuğa doğum günü sürprizi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez ve il protokolünün eşlerinde olan heyet, doğuştan iki kolu olmayan ve bacaklarının sadece birinde iki parmağı olan Elif Melek’i Kahta ilçesindeki evinde ziyaret ederek doğum günü sürpriz yaptı.

Şehit Murat Toprak Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi engelli Elif Melek’i Kahta ilçesindeki evinde ziyaret ederek doğum günü kutlayan Yeşim Pekmez, “Elif Melek kızımızın doğum gününde mutluluğuna ortak olmak istedik. Engelleri sevgiyle aşacağız. Elif Melek’in yüreğinin temizliği yüzüne yansımış, hayata bağlı, neşeli ve zeki bir çocuğumuz. Sürpriz bir ziyaret yaparak, mutlu gününde çocuğumuzu yalnız bırakmadık. Yeni yaşında kendisine sağlık ve mutluluklar diliyorum. Amacımız küçük dokunuşlarla kocaman bir mutluluk yaşatmaktı” diye konuştu.

Doğum günü sürpriz programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay’ın eşi Senem Akpay, Vali Yardımcısı Bedir Deveci’nin eşi Sonnur Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’in eşi Şule Ergüder, Kahta Kaymakamı Sadettin Doğan’ın eşi Nebahat Doğan, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız’ın Büşra Yıldız ve Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’in eşi Zülal Kızılgüneş katıldı.

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