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Korona virüsü sonrası tulum siparişlerine yetişemiyorlar Yıllık 200 bin sipariş alan işletme şimdi aylık 1 milyon sipariş alıyor Lamine tulum üretiminde talep patlaması yaşanıyor

İHA

Adıyaman'da ki tekstil atölyesinde üretilen lamine tulumlar korona virüsüyle yok satıyor. Yıllık 200 bin olan sipariş miktarı aylık 1 milyonu aştı.

Korona virüsü sonrası tulum siparişlerine yetişemiyorlar Yıllık 200 bin sipariş alan işletme şimdi aylık 1 milyon sipariş alıyor Lamine tulum üretiminde talep patlaması yaşanıyor

Adıyaman’da ki tekstil atölyesinde üretilen lamine tulumlar korona virüsüyle yok satıyor. Yıllık 200 bin olan sipariş miktarı aylık 1 milyonu aştı.
Adıyaman kent merkezinde kesim işletmesi, Samsat ilçesinde ise atölyesi bulunan İş adamı Mehmet Halit Turgut, Türkiye ve Dünyaya lamine tulum yetiştiremiyor. Korona virüsünün çıkmasıyla birlikte talep patlaması yaşanan lamine tulumlar için hastane ve belediyelerin yanı sıra özel kuruluşlar da talepte bulunuyor.
Daha önce dünya ülkelerinin Çin’den tedarik ettiği lamine ve laminesiz tulumlar için şimdi gözler Türkiye’ye çevrildi. Çin’de ortaya çıkan korona virüsü sonrasında İsrail’den 500 bin, Kanada’dan 300 bin, Kuveyt’ten 300 bin adet lamine tulum sipariş edildi. Türkiye’de korona virüsüne rastlanılması üzerine işletme sadece iç piyasaya ürün üretiyor.
İşletme işçi sayısını arttırarak, çalışma saatlerini çift vardiyaya çıkarttı. Aylık 200 bin adet tulum diken işletme taleplere yetişemiyor. Geçen yıl toplam 200 bin sipariş alan işletme son bir ayda 1 milyonu aştı. Tulumların fiyatlarının 3,5 4,5 Dolar arasında satıldığını belirten İş adamı Mehmet Halit Turgut, siparişlerde talep patlaması yaşandığını dile getirerek, “Geçen yılki siparişimiz yıllık 200 bin adet iken, şuanda aylık 1 milyon adete ulaştı. Yetiştirmeye çalışıyoruz yetişemiyoruz. Türkiye’de de bu virüsün çıkmasıyla üretimde tamamen Türkiye’ye odaklandık. Şu anda aylık 200 bine yakın üretim yapıyoruz.
Taleplerin patlaması bizi bir yandan sevindirdi bir yandan üzdü. Böyle bir hastalık için yapmamız bizi üzüyor ama dünya döndükçe bizde ticaretimizi yapmak durumdayız. Gecen haftaya kadar yaklaşık 500 bin adet Çin’e yolladık. İsrail’den 500 bin adet, Kanada’dan 300 bin adet, Kuveyt’ten 300 bin adet sipariş geldi. Şu anda Türkiye’de çıkan virüsten dolayı iç piyasaya döndük” dedi.
Dünyanın bir çok ülkesinin Türkiye’ye yöneldiğini kaydeden Turgut, “Bu ürün daha önceden Çin’den geliyordu. Dünyanın her yerine çok ucuz fiyata Çin’den satılıyordu. Çin üretimi durdurduğu için şu anda gözler Türkiye’ye çevrildi. Ülkemizde işçilik ve tekstil olayında daha iyi olduğumuz için Dünyanın bütün ülkeleri Türkiye’ye yoğunlaştı” ifadelerini kullandı.

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