Adıyaman'da kayıp engelli, 6 gündür aranıyor



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 6 gündür kayıp olan engelli Taceddin Taşdak'ı (32) arama çalışmaları, havadan ve karadan devam ediyor.

Merkeze bağlı Akhisar köyünde 6 gün önce evinden ayrılan konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerince de Göksu Çayı'nda yapılan arama çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.

Dalgıç ekipleri suda, jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmalarına devam ederken, Taşdak'ı bulmak için bölgeye getirilen drone ile de havadan tarama yapılmaya başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-03-16 16:36:50



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