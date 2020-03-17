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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ahmet Kulu idaresindeki 46 ABU 512 plakalı motosiklet ile karşı istikametten gelen Brados İnatlı idaresindeki 27 ACE 750 plakalı otomobil Ozan köyü girişinde çarpıştı.

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddi olduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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