Bayat ekmekler sokak hayvanlarını besledi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bayat ekmek kutularının yerleştirilmesiyle toplanan ekmeklerle sokak hayvanları beslendi.

Besni Belediyesi tarafından ilçenin değişik yerlerine yerleştirilen bayat ekmek kutularında biriken ekmekler sokak hayvanlarına yiyecek oldu.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Daha önce bayatlayan ekmeklerin çöp kutularına atılarak israf edilmesi noktasında hayata geçirdiğimiz bayat ekmek kutuları sayesinde, bu noktalara bırakılan bayat ekmeleri sokak hayvanlarının beslenmeleri için kullanıyoruz. Bayatlayan ekmekleri çöpe atmak yerine bu kutulara bırakarak duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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