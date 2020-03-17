Vali Pekmez, 18 Mart Çanakkale Zaferini kutladı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 18 Mart, Çanakkale Zaferinin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Vali Pekmez, Türk tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümünü kutlamanın, vatanı, milleti ve mukaddes değerleri korumak uğruna canını vermiş aziz şehitlerin şehitler gününü idrak etmenin hüznünü ve onurunu yaşadıklarını belirtti. Vali Pekmez, “Çanakkale, paylaşılmak ve tarihten silinmek istenen bir cihan imparatorluğu içinden kahraman bir milletin varlığını bütün dünyaya ispat ettiği, tarihte eşine rastlanamayacak kadar muhteşem bir milli duygu, milli inanç, istiklal, kahramanlık ve milli şahlanışın başlangıç noktasıdır. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer aynı zamanda milli mücadelenin ilk kıvılcımı ve şahlanan bir milletin hür yaşama aşkının ibret verici ve destansı bir mücadelesidir. Bundan 105 yıl önce kahraman ecdadımız eşsiz bir destan yazdı. Bu öyle bir destandır ki gözler hala onunla yaşarmakta, yürekler onunla ürpermekte, düşünceler onunla yücelmektedir. Bu yönüyle Çanakkale, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Bugün bizlere düşen görev, aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için Çanakkale’deki direniş ve diriliş ruhunu diri tutmak, birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Savaşı kahramanlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

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