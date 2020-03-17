PKK/KCK’nın şehir yapılanmasına operasyon Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı

Adıyaman’da, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK Terör Örgütünün şehir yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü, A.D, N.Ç, İ.T ve H.B., isimli 9 kişi gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen 9 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü ve N.Ç., isimli 6 kişi terör örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.T, A.D, ve H.B, isimli 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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