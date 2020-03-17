Otomobil karşı şeritteki kamyonla çarpıştı: 1 ölü Kazada hurdaya dönen otomobildeki 7 aylık bebek hayatını kaybetti

– AdıyamanMalatya karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonla çarpıştı. Kazada 7 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu Kapıdere mevkiinde meydana geldi. Yakup Ö. idaresindeki 23 AR 815 plakalı otomobil Gaziantep istikametinden Malatya istikametine giderken Kapıdere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönden gelen Mehmet A. idaresindeki 27 ABT 431 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, kamyon şarampole yuvarlandı. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Yakup Ö. ile eşi Merve Nur Ö. ve 7 aylık bebek Mehmet Akif Ö. yaralandı. Yaralılar Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan 7 aylık bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan anne ve baba ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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