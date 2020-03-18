Kahta’da Çanakkale şehitleri anıldı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü’nün 105. yıl dönümü kutlandı.

Hükümet Konağı Atatürk anıtı önünde yapılan anma programı çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Çelenk sunma programına Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Garnizon Komutan Ufuk Arabacı, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İ. Halil Tunçmen katıldı.

Çelenk sunma merasiminden sonra anma programı sona erdi.

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