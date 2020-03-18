Zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili müdürlüklerin teknik personelleriyle marketlerde fiyat, fırınlarda da hijyen denetimi yaptı.

İlk olarak Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğünde görevli personelle, virüs sonrası fırsatçılık yapan ve fiyat artırımına giden marketleri tespit edip, gerekli cezai işlemi uygulamak için il merkezindeki marketleri denetledi. Yapılan şikayetler üzerine gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı davranan marketlere ceza kesildi. Zabıta ekipleri bir başka denetimi ise tarım il müdürlüğü ve il sağlık müdürlüğünde görevli teknik personellerle birlikte ildeki fırınlara yaptı. Pide fırınlarına gerçekleştirilen denetimlerde çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendiren ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.