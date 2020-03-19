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Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

İHA

Araçlardan ruhsatsız tüfekler ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 2 araç içerisinde 2 adet tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından yapılan denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen N.F., idaresindeki otomobil ile A.M.K., idaresindeki otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 2 adet av tüfeği ile bu tüfeklere ait 19 adet fişek ele geçirildi. Her iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken tüfeklere ise el konuldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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