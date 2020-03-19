Asayiş uygulamaları hızla devam ediyor

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince asayiş uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılım gösterdiği Sakarya Caddesi üzerindeki asayiş uygulamasında bir çok araç durdurularak arandı. Aranan araçlarda bir olumsuzlukla karşılaşılmazken aynı zamanda araçlarda bulunan kişilerin üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.