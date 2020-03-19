Çelikhan’da kar yağışı başladı

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde biranda düşen hava sıcaklığıyla beraber Mart ayında kar yağışı başladı.

Çelikhan ilçesinde birkaç haftadır etkisini sürdüren güneşli hava, aniden düşen hava sıcaklıklarıyla beraber gece saatlerinde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklıklarının oldukça düştüğü ve kar yağışının başladığı Çelikhan ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Halen devam eden kar yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

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