Besni'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde COVİD19 salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Besni Belediyesi ekiplerince dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Besni Belediye ekipleri tarafından resmi kurumlar, bina girişleri, asansör, küçük sanayi sitesinde bulunan iş yerleri, otogar ve umuma açık tuvaletler Korona virüs (COVID19) salgınına karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı. Sağanak yağmur sonrasında oluşan molozların temizleme çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

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