Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi Gerger ilçesinde 20 dönümlük doğal nergis bahçesi kendine hayran bırakıyor

Adıyaman’da 20 dönümlük alanda oluşan doğal nergis çiçeği tarlasının doğal SİT alanı olarak tescillenmesi bekleniyor.

Aralık ayında açan ve Mart ayına kadar yaşamı süren, ‘güzelliğin’ çiçeği olarak bilenen Nergis (Fulya), kokusu ve görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Üçkayalar köyü sınırlarında, Atatürk Baraj Gölet’ine yakın 20 dönümlük tarlada yetişen doğal nergis çiçeği etrafa güzel kokular yayıyor.

Ortası sarı, kenarları beyaz olan nergisler doğa severlerin ilgisini çekiyor. Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri hem nergis bahçesinin fotoğrafını çekti hem de çevresine fidan dikti. Gökyüzünden drone kamerası ile görüntülenen nergis tarlası kendine hayran bıraktı. Kulüp üyeleri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan, doğal nergis çiçeği tarlasının doğal SİT alanı olarak tescillenmesini ve buranın korunması gerektiğini dile getirdi. Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü Üyelerinden Mustafa Şenlik, Adıyaman coğrafyasında pek bilinmeyen nergis tarlasını görüntüleyerek farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Şenlik, “Farkındalık oluşturarak buranın SİT alanı ilan edilmesi için ön ayak olmak istedik. Bununla birlikte SİT alanı olmasını istediğimiz tarlanın çevresine de hep birlikte fidanlar dikeceğiz. Buranın doğal SİT alanı ilan edilmesi lazım. Çünkü Adıyaman coğrafyasında, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde böyle bir yer yok. 20 Dönümlük nergis tarlasının insanlar tarafından tahrip edilmemesi, gelecek nesillere aktarılması adına Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan burayı SİT alanı ilan etmesini bekliyoruz” dedi.

Nergis çiçeği güzelliği ve kokusu kadar faydalarıyla da belirtiyor. Nergisin geniz tıkanıklığını açtığı, cüzzam ve abraş hastalıklarına karşı faydalı olduğu, nergisin öğütülmüş kökünün sinirlere kadar ulaşmış olan yaraları iyileştirdiği, temizleyici özelliği olduğu, kaynatılıp suyu içildiği veya haşlanarak yenildiği zaman mideye faydalı olduğu, soğuktan meydana gelen nezleye karşı, rutubet ve safradan meydana gelen baş ağrısına karşı da faydalı olduğu biliniyor.

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