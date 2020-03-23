Adıyaman’da evlere kitap servisi Adıyaman Belediyesi ‘evde kal’ çağrısına destek için evde kalanlara ücretsiz kitap servisi yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyaman’da evlere kitap servisi Adıyaman Belediyesi ‘evde kal’ çağrısına destek için evde kalanlara ücretsiz kitap servisi yapıyor

İHA

Adıyaman’da evlere kitap servisi Adıyaman Belediyesi ‘evde kal’ çağrısına destek için evde kalanlara ücretsiz kitap servisi yapıyor

Adıyaman Belediyesi korona virüsünden dolayı dışarı çıkmayan vatandaşların evlerine kitap servisine başladı.
Adıyaman Belediyesi ‘evde kal’ çağrılarına destek için önemli bir sosyal projeyi hayata geçirdi. Adıyaman Belediyesi sosyal medya hesaplarından ‘evde kal’ çağrısına uyan vatandaşlara ‘evlere kitap servisi’ uygulaması başlattı. Bu anlamlı ve güzel etkinliği sosyal medya hesabından ‘Haydi Adıyaman Kitap Vakti’ başlığı ve #EvdeKalOku hashtagiyle duyurdu.
Adıyaman Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yaptığı bu paylaşıma vatandaş büyük ilgi gösterdi. Yüzlerce vatandaş kitap talebinde bulundu.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç kitap talep eden ilk iki aileyi kitapları kendisi götürdü. Kültür Müdürü Hakan Özöncel ile birlikte başkan Süleyman Kılınç, Sıtkı Bayraktar ve Sunahan Özdemir’e kitaplarını teslim etti.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, insanların evde kalmaları ve kitap okumalarını isteyerek, “Korona virüs nedeniyle dünyada bir buhran, bir kriz ortamı var. Tabi ki bu durumu iyi değerlendirmek lazım. Bu tür kriz ortamları, buhran ortamları insanın içindeki cevheri ortaya çıkartabilir. Bizde bu anlamda böyle ortamlarda kitap dağıtımı yapalım dedik. Millet olarak, ülke olarak çok az kitap okuyoruz. En azından böyle bir ortamda ufakta olsa insanların kitap okumalarına katkımız olsun diye düşündük. Sosyal medyadan da kitap okumak isteyenlere çağrıda bulunduk. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi” dedi.
Başkanın kitap takdim ettiği Sıtkı Bayraktar, uygulamanın çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, “İnsanların evde canları sıkılıyor. Bizler için şu an dışarı çıkma yasağı var. Ondan dolayı da başkanımızın böyle bir uygulama başlattığından dolayı bir kitap talep ettik. Başkanımız onu bize kadar getirdi. Çok teşekkür ediyoruz, bu uygulamanın devamını bekliyoruz” diye konuştu.
Sunahan Özdemir ise konuşmasında, “Başkanımızın böyle bir uygulama yaptığı için kendisine çok teşekkür ederiz. Çocuklarımla birlikte kitap okumayı seviyorduk. Bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Buradan sesleniyorum. Mümkünse evlerinden çıkmasınlar. Evimizde oturup kitap okuyup, etkinlik yapalım. Facebook hesabımdan görmüştüm, başvurdum. Bu kadar erken dönüş yapacaklarını tahmin etmiyordum. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Simit az kalsın öldürüyordu Yediği simit nedeniyle nefes alamayan adamı esnaf kurtardı
YEREL HABERLER Simit az kalsın öldürüyordu Yediği simit nedeniyle ...
Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi Gerger ilçesinde 20 dönümlük doğal nergis bahçesi kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Atatürk Baraj kenarında doğal nergis bahçesi Gerger ...
Gerger´de, kızıl akbaba sayısı arttı
YEREL HABERLER Gerger´de, kızıl akbaba sayısı arttı
Adıyaman’da itfaiye ekipleri ateşle ‘evde kal’ yazdı
YEREL HABERLER Adıyaman’da itfaiye ekipleri ateşle ‘evde kal’ yazdı
(Görüntülü) Polisler, 70 yaşındaki kadının alışverişini yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisler, 70 yaşındaki kadının ...
Akrabaların arazi kavgasını polis engelledi
YEREL HABERLER Akrabaların arazi kavgasını polis engelledi
Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu
YEREL HABERLER Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu
Açık olan kıraathane kapatıldı
YEREL HABERLER Açık olan kıraathane kapatıldı
Besni´de kaçak kazıya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Besni´de kaçak kazıya 4 gözaltı
Yaşlılar uyarılıp evlerine gönderiliyor
YEREL HABERLER Yaşlılar uyarılıp evlerine gönderiliyor
Adıyamanlılar 'korona' ikazına uyuyor Cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Adıyamanlılar 'korona' ikazına uyuyor Cadde ve ...
(Görüntülü) ADIYAMAN Yolda yürürken dövüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN Yolda yürürken dövüldü
Adıyaman’da banklar sökülüyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da banklar sökülüyor
Başkan Yıldırım’ın Miraç Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım’ın Miraç Kandili mesajı
Milletvekili Tutdere’den korona virüsü açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den korona virüsü açıklaması
Tut Belediyesi’nin korona virüs önlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Tut Belediyesi’nin korona virüs önlemleri sürüyor
Adıyaman'da banklar kaldırıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da banklar kaldırıldı
Yaşlıların, çocuk oyun alanında salıncak keyfi Korona uyarılarına aldırış etmeyen iki yaşlı salıncakta sallanıp tahterevalliye bindi
YEREL HABERLER Yaşlıların, çocuk oyun alanında salıncak keyfi Korona ...
Dezenfekte yapan engelli şahıs "Milli mesele" diyerek izne ayrılmadı İlaçlama birimindeki engelli şahıs korona virüsüne karşı mücadele aksamasın izin kullanmadı
YEREL HABERLER Dezenfekte yapan engelli şahıs "Milli mesele" diyerek ...
Besni'de su arızasını gidermeye çalışan iki işçi göçük altında kaldı
YEREL HABERLER Besni'de su arızasını gidermeye çalışan iki işçi ...
İşçiler göçük altında kaldı Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı
YEREL HABERLER İşçiler göçük altında kaldı Su arızasını gidermeye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X